Athen (AFP) Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras sieht die Schuld für die stockenden Verhandlungen über weitere Milliardenhilfen für sein Land bei einigen seiner Verhandlungspartner. "Das Fehlen einer Einigung bis jetzt liegt nicht an der angeblichen unversöhnlichen, kompromisslosen und unverständlichen Haltung Griechenlands", schrieb Tsipras in einem Gastbeitrag für die französische Zeitung "Le Monde" vom Sonntag. "Es liegt an dem Beharren einiger institutioneller Akteure auf absurden Vorschlägen und einer völligen Gleichgültigkeit gegenüber der jüngsten demokratischen Entscheidung des griechischen Volkes", kritisierte Tsipras.

