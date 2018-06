London (AFP) Vier Wochen nach der Geburt seiner Tochter Charlotte hat der britische Prinz William am Montag seine Arbeit wieder aufgenommen. Der Herzog von Cambridge steht seit März in Diensten der gemeinnützigen Luftrettungsgesellschaft East Anglia Air Ambulance (EAAA). Er war seit Ende April in Vaterschaftsurlaub, nachdem Charlotte am 2. Mai in London zur Welt gekommen war. Anschließend zogen sich William und seine Frau Kate mit ihrem Sohn George und der Neugeborenen in ihr Haus Anmer Hall in ostenglischen Norfolk zurück.

