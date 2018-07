Rom (AFP) Die Demokratische Partei (PD) von Regierungschef Matteo Renzi hat bei der Regionalwahl in Italien am Sonntag fünf von sieben Regionen gewonnen. Insgesamt erzielte die linksbürgerliche Partei laut dem vorläufigen Ergebnis 23,7 Prozent und wurde damit stärkste Kraft vor der euroskeptischen Bewegung Fünf Sterne. Der Verlust von Ligurien an einen rechten Kandidaten bescherte Renzi aber einen Dämpfer. Silvio Berlusconis Forza Italia brach weiter ein.

