Nagoya (AFP) Der erste Pazifiküberflug in einem Solarflugzeug bleibt vorerst eine Ankündigung: Kurz nach der Fortsetzung seiner Weltumrundung hat schlechtes Wetter das nur mit Sonnenkraft betriebene Flugzeug "Solar Impulse 2" zu einer ungeplanten Zwischenlandung in Japan gezwungen. Der Einsitzer werde bei der japanischen Stadt Nagoya zwischenlanden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Erst am Sonntag war "Solar Impulse 2" nach wochenlanger Pause in China endlich wieder gestartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.