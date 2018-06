Los Angeles (dpa) - Kim Kardashian erwartet mit Ehemann Kanye West ein zweites Kind. Das gab der Reality-TV-Star in der Sendung "Keeping up with the Kardashians" bekannt, wie "Us Weekly" und der Fernsehsender CNN berichteten. Sie habe gerade einen Bluttest zurückbekommen und sie sei schwanger, sagte die 34-Jährige. Vor der Sendung hatte sie eine "Überraschung" angekündigt. Kardashian und West haben bereits eine Tochter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.