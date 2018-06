Stockholm (dpa) - Seit Montag steht zum ersten Mal in der über 200-jährigen Geschichte der Schwedischen Akademie eine Frau an der Spitze der Jury für den Literaturnobelpreis.

Zum 1. Juni hat die Literaturwissenschaftlerin Sara Danius das Amt des Ständigen Sekretärs von dem Schriftsteller Peter Englund übernommen. Als Jurychefin wird sie in diesem Jahr den Literaturnobelpreisträger verkünden.

Die Stockholmerin hat in ihrer Heimatstadt und Paris studiert, in England, den USA und Berlin geforscht. Als Literaturkritikerin schrieb sie unter anderem für die große Tageszeitung "Dagens Nyheter". Als Schriftstellerin ist die Schwedin auch außerhalb von Literatur und Kulturtheorie aktiv, schreibt Bücher über das Kochen und über schwedische Keramik. Nach der Schule arbeitete sie einige Jahre als Croupière in einem Stockholmer Casino. Seit 2013 ist Danius Professorin für Literaturwissenschaft an der Uni Stockholm.

Der "Achtzehn", wie die Akademie aufgrund ihrer Mitgliederzahl auch genannt wird, gehört die 53-Jährige ebenfalls erst seit 2013 an. Im Jahr darauf entschied sie auf "Stuhl Nr. 7" zum ersten Mal über den Nobelpreis mit, der an den Franzosen Patrick Modiano ging.

Englund hatte den Posten als Ständiger Sekretär seit 2009 innegehabt. Er bleibt der Akademie als normales Mitglied erhalten, da die Mitgliedschaft lebenslang gilt. Auch Englunds Vorgänger Horace Engdahl und Sture Allén gehören dem Gremium noch an.

Über seine Nachfolgerin schreibt der Historiker in seinem Blog: "Sie ist verdammt tüchtig und ich bin überzeugt davon, dass sie diesen Job auf ausgezeichnete Art und Weise machen wird." Nur einen Rat wolle er Danius mit auf den Weg geben, den er seinerzeit auch von Engdahl bekommen habe: "Sei einfach du selbst."