Jerusalem (AFP) Der langjährige israelische Regierungsberater Dore Gold sieht in der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas keinen potenziellen Partner im Nahost-Friedensprozess. Es gebe keinen Zweifel daran, dass die im Gazastreifen herrschende Hamas "Teil des dschihadistischen Universums ist", sagte Gold am Montag vor Journalisten. Er war lange Zeit Berater des früheren israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon sowie von Regierungschef Benjamin Netanjahu in außenpolitischen Fragen. In der vergangenen Woche ernannte ihn Netanjahu zum Generaldirektor im israelischen Außenministerium.

