Vilnius (AFP) Inmitten der Ukraine-Krise hat die Nato am Montag ein großangelegtes Militärmanöver in Polen und den baltischen Staaten begonnen. Mehr als 6000 Soldaten aus 13 Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses nehmen an der US-geführten Übung in Estland, Lettland, Litauen und Polen teil. "Dies ist eine der größten Übungen in Litauen seit unserem Nato-Beitritt" 2004, sagte Litauens Heereschef Almantas Leika in Vilnius. In Litauen befindet sich die Kommandozentrale für das Manöver. "Die riesige alliierte Präsenz demonstriert Solidarität mit den Ländern der Region."

