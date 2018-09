Prag (AFP) Aus Protest gegen die Einreiseverbote für 89 europäische Politiker hat die tschechische Regierung am Montag den russischen Botschafter in Prag, Sergej Kisselew, in das Außenministerium einbestellt. Der Schritt Moskaus sei "einseitig, ohne jede Grundlage und intransparent", erklärte Außenminister Lubomir Zaoralek in Prag. Kisselew solle daher "erklären, warum die Namen von vier Bürgern der Tschechischen Republik auf der Liste stehen".

