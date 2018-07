Berlin (AFP) Deutschland und Frankreich haben die EU aufgefordert, ihren Plan zur Verteilung der Flüchtlinge in Europa nachzubessern. Das Vorhaben der Brüsseler Kommission für ein befristetes Verteilungsverfahren stelle bislang "kein ausgewogenes Verhältnis" zwischen Solidarität und Verantwortung her, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und seinem französischen Kollegen Bernard Cazeneuve, die am Montag in Berlin und Paris veröffentlicht wurde. "Dazu sind auf europäischer Ebene weitere Gespräche notwendig."

