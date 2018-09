New York (AFP) Der Südsudan hat den UN-Hilfskoordinator für das Land, Toby Lanzer, ausgewiesen. Das teilte ein Sprecher der Vereinten Nationen am Montag in New York mit. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte demnach den Schritt und forderte die Regierung in Juba auf, ihre Entscheidung zurückzunehmen. Eine offizielle Begründung für den Schritt wurde nicht genannt, doch der UN-Sprecher verwies auf das Ende von Lanzars Amtszeit. Der Nachfolger des Briten, der Ghanaer Eugene Owusu, stehe bereits fest. Lanzer soll künftig den Posten des Regionalkoordinators für die Sahel-Zone übernehmen.

