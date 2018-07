San Diego (AFP) Sieben Stunden, 24 Minuten und 36 Sekunden: Mit dieser Zeit hat eine 92-jährige Großmutter in den USA einen Marathon absolviert und damit einen neuen Altersrekord aufgestellt. Als Harriette Thomson am Sonntag im lilafarbenen Laufshirt und blauer Laufhose die Ziellinie in San Diego in Kalifornien überquerte, war sie die älteste Frau, die jemals einen Marathon absolvierte. Sie fühle sich "ein wenig steif", sagte sie ihrer Heimatzeitung, dem "Charlotte Observer".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.