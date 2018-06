New York (AFP) Die Erotik-Reihe "Fifty Shades of Grey" wird fortgesetzt: Sie werde die Geschichte diesmal aus der Sicht des jungen Milliardärs Christian Grey erzählen, kündigte die britische Bestseller-Autorin E. L. James am Montag auf ihrer Website an. Sie komme damit dem Wunsch tausender Leser nach. Das Buch erscheine am 18. Juni, dem Geburtstag des Protagonisten.

