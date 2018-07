Washington (AFP) Der US-Senator Lindsey Graham steigt als neunter Bewerber in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner ein. Den ersten Wahlkampfauftritt absolvierte Graham am Montag in seinem Heimatstaat South Carolina. Der Senator präsentierte sich bei der Kundgebung in der Kleinstadt Central als außenpolitischer Hardliner. "Ich will Präsident werden, um die Feinde zu besiegen, die versuchen, uns zu töten", sagte er. Präsident Barack Obama warf er vor, die USA "unsicherer" gemacht zu haben.

