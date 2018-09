Istanbul (dpa) - Nach einem Zeitungsbericht über angebliche Waffenlieferungen an Extremisten in Syrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Autoren Can Dündar offen gedroht. Dündar ist Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet". Der Autor werde einen hohen Preis dafür bezahlen, sagte Erdogan im Staatssender TRT. Bei dem Bericht handele es sich um "Unterstellungen" und um eine "Spionageaktion". "Cumhuriyet" hatte Aufnahmen veröffentlicht, die eine Waffenlieferung für Extremisten in Syrien aus der Türkei Anfang 2014 belegen sollen.

