Kairo (AFP) Im Prozess gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi hat das zuständige Gericht in der Hauptstadt Kairo seine noch ausstehende Entscheidung über eine Bestätigung des verhängten Todesurteils um zwei Wochen verschoben. Die Einschätzung des Muftis, eines islamischen Rechtsgutachters, dem eine beratende Rolle zukommt, sei zwar am Dienstag eingegangen, teilte das Gericht mit. Nun müsse aber darüber beraten werden, weshalb die Entscheidung erst am 16. Juni verkündet werden solle. Über den Inhalt der Einschätzung des Muftis wurde nichts bekannt.

