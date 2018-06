Masar-i-Scharif (AFP) Bei einem Anschlag auf ein Gästehaus im Norden Afghanistans sind neun Menschen getötet worden, darunter sieben afghanische Entwicklungshelfer. Die anderen beiden Opfer des Angriffs, der sich in der Nacht zu Dienstag im Bezirk Sari der Provinz Balch ereignete, seien Wachleute, sagte der stellvertretende Polizeichef der Provinz, Abdul Rasak Kaderi, der Nachrichtenagentur AFP. Er machte die aufständischen Taliban für den Angriff verantwortlich. Die Entwicklungshelfer arbeiteten für die tschechische Hilfsorganisation People in Need (PIN), die seit 2001 in Afghanistan tätig ist.

