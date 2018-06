München (dpa) - Meister FC Bayern München hat im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Der Titelverteidiger gewann die vierte Partie gegen ALBA Berlin 89:83 (45:43) und glich damit in der Best-of-five-Serie zum 2:2 aus.

Die Entscheidung fällt nun am Donnerstag (20.00 Uhr) in der Hauptstadt. "Wir waren sehr aggressiv und immer einen Schritt schneller. Wir müssen versuchen, das in Berlin noch einmal zu machen", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic. "Die aggressive Offense der Berliner haben wir gestoppt", erklärte der Coach. Gesucht wird im fünften Spiel der Finalgegner der Brose Baskets Bamberg, die mit einem 3:0 über ratiopharm Ulm bereits im Endspiel stehen.

Auf Seiten des Pesic-Teams waren John Bryant mit 19, Nihad Djedovic mit 18 und Vladimir Stimac mit 17 Zählern die tragenden Stützen. Für die Berliner, die nach den Playoff-Niederlagen 2013 und 2014 am Donnerstag erstmals einen Seriensieg gegen die Münchner feiern wollen, punkteten Reggie Redding und Alex King mit jeweils 17 Zählern am erfolgreichsten.

Die 6700 Zuschauer im ausverkauften Münchner Dome sahen eine rassige Partie mit vielen Führungswechseln. Bis ins Schlussviertel konnte sich kein Team mit mehr als vier Punkten Vorsprung absetzen. Sechs Minuten vor dem Ende übernahmen die Münchner dann die Kontrolle und setzten sich angeführt vom starken Stimac mit einem 7:0-Lauf ab.

"Es war ein richtig hartes Match. Ich bin richtig stolz auf meine Spieler", erklärte der Berliner Trainer Sasa Obradovic. In der laufenden Spielzeit haben die Albatrosse 19 von 21 Heimspielen für sich entscheiden können. "Wir werden nun versuchen, unseren Heimvorteil im fünften Spiel zu nutzen", fügte Obradovic an. Wettbewerbsübergreifend gewannen sie in der eigenen Arena alle fünf Partien gegen den FC Bayern.