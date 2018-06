Bujumbura (AFP) In der burundischen Hauptstadt Bujumbura haben Gegner des Präsidenten Pierre Nkurunziza erneut der Polizei getrotzt. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtete, gingen Polizisten mit Tränengas gegen hunderte Demonstranten vor und gaben Warnschüsse in die Luft ab. Besonders angespannt war die Lage in den Vierteln Cibitoke, Musaga und Nyakabiga. "Vor fünf Monaten hätte sich niemand eine Bewegung von diesem Ausmaß in Burundi vorstellen können", sagte ein Sprecher der Demonstranten, Pacifique Nininahazwe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.