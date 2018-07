Hongkong (AFP) Eine pinkfarbene Hermès-Tasche aus Krokodilleder ist bei einer Auktion in Hongkong für einen Rekordpreis von umgerechnet 202.000 Euro versteigert worden. Nach einem heftigen Bieterstreit ging die "Birkin"-Handtasche mit ihrem Verschluss aus Gold und Diamanten an einen asiatischen Käufer, wie das Auktionshaus Christie's am späten Montagabend mitteilte. Der Endpreis lag demnach 15 Prozent über den Schätzungen des Auktionshauses. Die Tasche gehört zu der nach der Schauspielerin Jane Birkin benannten Serie der französischen Luxusmarke.

