Peking (AFP) Auf dem Jangtse-Fluss in China ist nach Angaben von Staatsmedien ein Schiff mit mehr als 400 Menschen an Bord gesunken. Das Schiff sei auf dem Weg von Nanjing nach Chongqing gesunken, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Bislang seien acht Menschen gerettet worden, darunter der Kapitän und der erste Maschinist.

