Berlin (AFP) Die AfD hat ihren für Mitte Juni geplanten Bundesparteitag in Kassel abgesagt. Der Bundesvorstand fasste diesen Beschluss am Dienstag wegen Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Delegiertenaufstellung in einigen Landesverbänden, wie ein Parteisprecher mitteilte. Nun werde geprüft, ob Ende Juni ein Mitgliederparteitag einberufen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.