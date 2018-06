Paris (AFP) Die US-geführte Koalition gegen die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat dem Irak seine Unterstützung für seinen Plan zur Rückeroberung von Gebieten zugesagt. Bei einer Konferenz in Paris brachten die Vertreter von rund 20 Staaten ihren "entschlossene Unterstützung für diesen Plan" in einer Abschlusserklärung zum Ausdruck. Dem Plan zufolge sollen lokale Kräfte in der Provinz Anbar, in der die kürzlich vom IS eroberte Stadt Ramadi liegt, stärker im Kampf gegen IS unterstützt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.