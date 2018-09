Madrid (AFP) Bei der Endmontage des Anfang Mai im spanischen Sevilla abgestürzten Militärtransporters A400M sind einem Medienbericht zufolge mehrere Vorschriften ignoriert worden. So sei es versäumt worden, vor dem ersten Flug der Airbus-Maschine die Triebwerksregelung FADEC per Simulator zu testen, berichtete am Dienstag die spanische Wirtschaftszeitung "El Confidencial" unter Berufung auf Experten aus der Luftfahrtbranche.

