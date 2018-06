Berlin (AFP) In einer Berliner S-Bahn hat ein Betrunkener die Fahrgäste mit einer Axt bedroht. Der Mann habe am Montagabend in einem Zug in Richtung Potsdam "ohne ersichtlichen Grund" mehrere Passagiere verbal angegriffen und eine Axt geschwungen, teilte die Bundespolizei in der Hauptstadt am Dienstag mit. Ein Fahrgast zog daraufhin die Notbremse. Der 43 Jahre alte Angreifer wurde den Angaben zufolge von Bundes- und Landespolizisten überwältigt; die Axt wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

