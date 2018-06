Karlsruhe (AFP) Die Bundesregierung muss Abgeordneten nur eingeschränkt Auskunft über Unterstützungseinsätze der Bundespolizei in den Ländern geben. Dazu gehören allerdings auch Hinweise auf "disziplinarrechtlich relevantes Verhalten einzelner Bundespolizisten", wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschied. Es gab damit einer Verfassungsbeschwerde der Linksfraktion im Bundestag teilweise statt. (Az: 2 BvE 7/11)

