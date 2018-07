Bremen (AFP) Wegen eines Autounfalls unter Alkoholeinfluss muss der Deutschland-Chef des weltgrößten Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev seinen Posten räumen. Till Hedrich habe Ende April auf der A95 zwischen München und Garmisch-Patenkirchen einen Autounfall verursacht und eingeräumt, dabei "unter erheblichem Alkoholeinfluss" gestanden zu haben, teilte der Konzern am Dienstag in Bremen mit. Sein sofortiger Rückzug sei "die einzige mögliche Konsequenz" gewesen, da der Deutschland-Chef eine Vorbildfunktion innehabe und Alkohol am Steuer mit Regelungen des Unternehmens nicht vereinbar sei.

