Berlin (AFP) Der Fonds für die Opfer sexuellen Missbrauchs wird ausgeweitet: An dem "Ergänzenden Hilfesystem" (EHS) für Betroffene im institutionellen Bereich beteiligen sich ab sofort auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die Caritas und das Deutsche Rote Kreuz, wie Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag vor Journalisten in Berlin sagte. Zudem habe als erstes Bundesland Hamburg eine entsprechende Vereinbarung mit dem Bundesfamilienministerium abgeschlossen.

