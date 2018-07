Berlin (AFP) Die Bundesregierung möchte dem jüngsten Vormarsch der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) zunächst nicht mit zusätzlichen Waffenlieferungen an Iraks Kurden begegnen. Der Irak sei derzeit in einer Situation, in der es "strategische Geduld und einen langen Atem" brauche, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Mit Bezug auf den Wunsch der Kurden nach mehr Waffen aus Deutschland sagte sie, es sei "wichtig, dass man immer Schritt für Schritt guckt, was hat gewirkt, muss man etwas verbessern".

