Berlin (AFP) Das im Januar fusionierte Fernbusunternehmen MeinFernbus FlixBus hat sein Liniennetz erheblich ausgebaut und bietet zahlreiche neue Auslandsverbindungen an. Ab Mittwoch fahren die grünen Busse unter der internationalen Marke FlixBus zum ersten Mal nach Dänemark und Südschweden, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. In den kommenden Wochen sollen zahlreiche neue Verbindungen ins Ausland folgen, genauso Linien, die zwischen Nachbarländern verkehren, aber gar nicht in Deutschland halten. Insgesamt rollen die grünen FlixBus-Busse schon durch 15 europäische Länder.

