Kleve (AFP) Knapp zwei Wochen nach der gewaltsamen Befreiung eines inzwischen wieder festgenommenen Psychiatrie-Patienten und Straftäters in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei nun auch dessen Komplizin gefasst. Die 22-Jährige ging den Beamten am Dienstagmittag in einer Wohnung in Aachen ins Netz, wie die Polizei in Kleve mitteilte. Sie ließ sich demnach widerstandslos festnehmen und muss sich nun einem Strafverfahren unter anderem wegen Gefangenenbefreiung stellen.

