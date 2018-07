Berlin (AFP) Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat scharfe Kritik an dem deutsch-französischen Vorstoß für Asylzentren an den EU-Außengrenzen geübt. "Deutschland und Frankreich machen ein Klein-Klein, während sich an den Rändern der EU eine humanitäre Katastrophe ankündigt", sagte Pro-Asyl-Bundesgeschäftsführer Günter Burkhardt der "Welt" (Dienstagsausgabe). Allein in Griechenland und Italien kämen in diesem Jahr jeweils mehr als hunderttausend Flüchtlinge an. Ihm sei es daher "unerklärlich, wie die in Wartezentren untergebracht werden sollen", kritisierte Burkhardt.

