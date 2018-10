Berlin (AFP) Nach einem wochenlangen Bargeld-Mangel können Handel, Banken und Verbraucher in Berlin und Brandenburg vorübergehend aufatmen: Der wochenlange Streik beim Geldtransportunternehmen Prosegur soll bis einschließlich 12. Juni ausgesetzt werden, wie die Gewerkschaft Verdi und Prosegur am Dienstag mitteilten. Im Gegenzug hebe Prosegur die am Montag beschlossene Aussperrung streikender Mitarbeiter auf. Beide Seiten wollten in ihrem Tarifkonflikt zu einer konstruktiven Verhandlungssituation zurückkehren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

