Jianli (AFP) Wochenlang hatte sich Zhangs Frau auf ihre zweiwöchige Reise auf dem Jangtse-Fluss gefreut, noch am Morgen hat der 60-jährige Rentner mit ihr telefoniert. Nun fürchtet er, dass sie tot ist, ebenso wie möglicherweise mehr als 400 weitere Menschen: In weniger als einer Minute war ihr Schiff am Montagabend (Ortszeit) im Sturm gesunken, bis zum späten Dienstag konnten nur 14 gerettet werden - obwohl die Bergungsarbeiten auf Hochtouren liefen.

