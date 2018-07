Berlin (AFP) Mehrere große Textilunternehmen sowie die Spitzenverbände von Handel und Industrie sind dem Textil-Bündnis von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) beigetreten. Zu den Unternehmen zählen unter anderem Adidas, Aldi Nord und Süd, C&A, H&M, Kik oder Tchibo, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag in Berlin mitteilte. Müller hatte das Bündnis im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um die Produktionsbedingungen in den Herstellerländern zu verbessern.

