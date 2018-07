Den Haag (AFP) In den Verhandlungen mit Griechenland über Wege aus der Schuldenkrise sieht Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem noch keine ausreichende Bewegung. "Es gibt einige Fortschritte, aber es sind wirklich nicht genügend", sagte Dijsselbloem am Dienstag im niederländischen Fernsehen. In keiner Frage seien die Gespräche "weit genug" vorangekommen, obwohl die Zeit dränge. Trotzdem sei das Ziel nicht, "dass wir uns auf halbem Weg treffen". "Das Gesamtpaket muss solide sein", sagte Dijsselbloem.

