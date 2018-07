Paris (AFP) Das soziale Online-Netzwerk Facebook hat in Paris ein neues Labor zur Erforschung künstlicher Intelligenz eröffnet. Zunächst seien dort sechs Experten tätig, teilte der US-Internetkonzern am Dienstag mit. Bis zum Ende des Jahres sollen mehr als ein Dutzend Mitarbeiter in der französischen Hauptstadt tätig sein, um sich unter anderem mit der automatischen Sprach- und Bilderkennung zu beschäftigen. Die Wahl sei auf Paris gefallen, weil es dort "zahlreiche Talente in den Bereichen Informatik und künstliche Intelligenz" gebe, sagte Facebooks Technologie-Chef Mike Schroepfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.