Straßburg (AFP) Der Gründer der rechtsextremen französischen Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, will die Suspendierung seiner Parteimitgliedschaft nicht hinnehmen. Er habe gegen diese Entscheidung vor einem Gericht im Pariser Vorort Nanterre Klage eingereicht, sagte Le Pen am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Ich fechte meinen Ausschluss aus der Partei an." Ziel der Maßnahme sei es, ihm vor dem anstehenden Sonderparteitag einen "Maulkorb" zu verpassen.

