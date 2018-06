Paris (AFP) Die französische Polizei hat am Dienstagmorgen ein improvisiertes Flüchtlingslager mitten in Paris geräumt. Gegen 6.30 Uhr wurden die rund 350 überwiegend aus Afrika stammenden Flüchtlinge, die seit Monaten unter einer Metro-Hochbahnstrecke in der Nähe des Touristenviertels Montmartre unter verheerenden hygienischen Bedingungen campierten, aus dem Lager geführt, wie eine AFP-Journalistin beobachtete. Die Flüchtlinge sollten danach in Bussen zu regulären Flüchtlingsunterkünften in der Region Paris gebracht werden. Die Räumung verlief ohne Zwischenfälle.

