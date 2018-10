Paris (AFP) König Felipe VI. von Spanien und seine Frau Letizia sind am Dienstag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich eingetroffen. Sie wurden mit einer Zeremonie am Pariser Triumphbogen vom französischen Präsidenten François Hollande empfangen. An Nachmittag will das spanische Königspaar Mitglieder der Rettungsmannschaften auszeichnen, die nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen im Einsatz waren. Am Abend war ein Essen im Elysée-Palast geplant, am Mittwoch sollte Felipe VI. vor den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung sprechen.

