München (SID) - 1860 München hat den Absturz in die Drittklassigkeit gerade noch abwenden können. Der krisengeplagte Fußball-Zweitligist gewann das Relegations-Rückspiel gegen Drittligist Holstein Kiel trotz einer schwachen Leistung und dank des Treffers von Kai Bülow (90.+1) in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) und verhinderte nach dem 0:0 im Hinspiel die schlimmsten Folgen.

Die Norddeutschen, die die Saison als Tabellendritter beendet hatten, verpassten dagegen einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte und verfehlten nach 34 Jahren die Rückkehr in die 2. Liga. Tim Kazior brachte Kiel in der 16. Minute zunächst in Führung, ehe Daniel Adlung (78.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf.