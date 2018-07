Karlsruhe (SID) - Einen Tag nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC Innenverteidiger Bjarne Thoelke verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Vizemeister VfL Wolfsburg in den Wildpark und unterzeichnete einen Vertrag bis zum 2017.

"Bjarne ist ein junger, physisch starker und entwicklungsfähiger Spieler", sagte KSC-Sportdirektor Jens Todt: "Er hat in seinem Alter bereits sowohl Bundesliga- als auch Zweitligaluft geschnuppert. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat." Der KSC war in der Relegation zur Eliteklasse am Hamburger SV gescheitert (1:1, 1:2 n.V.).