Leverkusen (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich mit Welt- und Europameisterin Annike Krahn (29) für die kommende Saison verstärkt. Die Abwehrspielerin kommt vom französischen Erstligisten und diesjährigen Champions-League-Finalisten Paris St. Germain zu den Rheinländerinnen.

Krahn gehört zurzeit dem deutschen Aufgebot für die WM-Endrunde in Kanada, die am Samstag beginnt, an. Sie spielte zuletzt drei Jahre an der Seine.

"Ich freue mich auf das Kapitel in Leverkusen und möchte der jungen Mannschaft mit meiner Erfahrung so gut helfen, wie ich kann. Nach den drei sehr spannenden Jahren in Paris wollte ich gerne wieder nach Deutschland zurückkehren", sagte Krahn in einer Bayer-Pressemitteilung. Die Defensiv-Spezialistin spielte in der Bundesliga zuvor für den FCR Duisburg.