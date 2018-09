New York (dpa) - Das FBI soll auch gegen den scheidenden FIFA-Präsidenten Joseph Blatter ermittelt haben. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Ermittler. Auch der US-Fernsehsender ABC hat diese Informationen und beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut seien. Was die Ermittlungen ergeben haben oder ob sie andauern, ist nicht bekannt. Das FBI kommentiert die Berichte nicht. Blatter hatte seinen Rücktritt angekündigt. Er bleibt bis zu Neuwahlen kommissarisch im Amt.

