London (AFP) Die britische Großbank HSBC will einem Medienbericht zufolge tausende Stellen streichen. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, es gehe aber um 10.000 bis 20.000 Arbeitsplätze, berichtete der Fernsehsender Sky News am Montagabend unter Berufung auf Bankenkreise. Sie sollen demnach bis Ende 2017 wegfallen. Dem Bericht zufolge will HSBC-Chef Stuart Gulliver die genaue Zahl in einer Woche bei einem Treffen mit Investoren nennen.

