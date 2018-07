Wuppertal (SID) - Handball-Bundesligist Bergischer HC muss zum Saisonabschluss am Freitag bei Absteiger SG BBM Bietigheim (20.00 Uhr) auf Kapitän Viktor Szilagyi verzichten. Der 36 Jahre alte Rückraumspieler laboriert an einer Fußverletzung und fällt mehrere Monate aus. Der österreichische Nationalspieler wird damit auch die beiden Spiele in der EM-Qualifikation gegen Spanien (10. Juni) und in Deutschland (14. Juni) verpassen.

Auf einen Einsatz in Bietigheim hoffen darf Kreisläufer Maximilian Weiß. Der 26-Jährige hatte sich im Spiel gegen die MT Melsungen am Samstag (28:29) eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zugezogen, ein möglicher Verdacht auf eine Fraktur der Nase bestätigte sich jedoch nicht. Weiß soll bis Mitte der Woche pausieren.