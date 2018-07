Berlin (dpa) - Sofia Hellqvist (30), die Prinz Carl Philip von Schweden (36) heiraten wird, hadert nicht mit ihren Auftritten als Model und TV-Sternchen.

"Ich tue mich schwer zu sagen, dass ich etwas von dem, was ich getan habe, bereue", sagte sie dem "People"-Magazin. "Es gibt sicher viele, die sagen, dass ich Fehler in meinem Leben gemacht habe. Ich selbst möchte es Erfahrungen nennen."

Die 30-Jährige hatte sich 2004 mit einer Königsboa um den Oberkörper für ein Männermagazin ablichten lassen. Schlagzeilen machte sie auch mit einer Dokusoap, in der sie sich einen Zickenkrieg mit einer anderen Teilnehmerin lieferte.

Sie sei in einer Familie aufgewachsen, die sie in allen Dingen unterstützt habe, die sie ausprobieren wollte, sagte Hellqvist dem Magazin. "Doch manchmal habe ich nicht immer über die Konsequenzen nachgedacht." Die Trauung ist am 13. Juni in Stockholm geplant.