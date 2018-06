Skopje (AFP) Zur Beilegung der politischen Krise im Balkanstaat Mazedonien soll nach Angaben der Europäischen Union bis Ende April 2016 eine vorgezogene Parlamentswahl stattfinden. Dies sei in Gesprächen mit Regierungschef Nikola Gruevski und Oppositionschef Zoran Zaev vereinbart worden, sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Dienstag nach den eintägigen Beratungen in der Hauptstadt Skopje. Über Einzelheiten solle in der kommenden Woche in Brüssel gesprochen werden.

