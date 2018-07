Los Angeles (AFP) Die Verletzungen, die sich Popstar Enrique Iglesias bei einer Showeinlage mit einer Drohne zugezogen hat, sind schlimmer als gedacht. Eine Operation der Hand habe länger gedauert als geplant, hieß es am Dienstag auf der Website des in Spanien geborenen Sängers, der heute in Miami im US-Bundesstaat Florida lebt. Er habe eine Fraktur an der Hand erlitten, von der er sich in den "kommenden Wochen" erholen müsse. Das nächste Konzert des jüngsten Sohnes von Sangeslegende Julio Iglesias soll am 3. Juli in Mexiko-Stadt stattfinden.

