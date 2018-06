Kathmandu (AFP) Bei einem Hilfseinsatz für Erdbebenopfer in Nepal ist ein Hubschrauber abgestürzt, alle vier Insassen kamen dabei ums Leben. Der Hubschrauber habe eine Stromleitung gestreift, bevor er in dem bewaldeten Gebiet nördlich der Hauptstadt Kathmandu zu Boden ging, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag unter Berufung auf Augenzeugen. Die Crew hatte zuvor Dörfer in der Region Sindhupalchwok mit Hilfsgütern versorgt, die von den beiden schweren Erdbeben der vergangenen Wochen getroffen wurde.

